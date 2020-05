Cidades OMS alerta para efeitos colaterais da cloroquina no tratamento da Covid-19 Entidade ressaltou que não há eficácia comprovada do medicamento e aconselhou uso apenas em estudos clínicos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou nesta quarta-feira, 20, que a cloroquina e a hidroxicloroquina sejam usadas apenas em estudos clínicos contra o novo coronavírus, dentro de hospitais. O diretor do programa de emergências do órgão, Michael Ryan, ressaltou que não há eficácia comprovada desses medicamentos no combate à covid-19 e a...