Cidades OMS afirma que epidemia do novo coronavírus no Brasil está estabilizada, mas sem tendência de queda Segundo o diretor de emergências sanitárias da OMS, país tem uma oportunidade para tentar controlar o surto

O diretor de emergências sanitárias da OMS (Organização Mundial da Saúde), Michael Ryan, afirmou nesta sexta-feira (17) que a transmissão do coronavírus no Brasil atingiu um platô. Ou seja, o número de novos casos se estabilizou e a curva não está mais subindo como antes. Segundo Ryan, o país agora tem uma oportunidade para tentar controlar o surto. No entanto, ele ad...