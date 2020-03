Cidades OMS afirma que coronavírus pode ser a primeira pandemia da história passível de ser controlada Por esse motivo a organização ainda classifica a doença como surto. Diretor-geral destaca sucesso no controle da epidemia em alguns países

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu que, após o número de países com casos de coronavírus ultrapassar 100, a ameaça de uma pandemia se tornou "muito real". No entanto, a entidade não alterou a classificação do surto, porque ainda há sinais de que o vírus é controlável. "Essa seria a primeira pandemia da história passível de ser controlada", disse o direto...