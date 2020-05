Cidades Olimpíada de conhecimento de colégio particular é aberta a estudantes de qualquer escola do País Competição avalia conhecimento em Matemática, Português e Redação. Estudante deve estar cursando entre o 4º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio

O Colégio Elite divulgou, nesta segunda-feira (11), o início das inscrições para a Olimpíada Nacional do Elite (ONElite). Desta vez, a competição de conhecimento em Matemática, Português e Redação poderá ter participantes de qualquer escola do Brasil e não será restrita a alunos da rede de ensino particular. Para participar, o estudante deve estar cursando entre ...