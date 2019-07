Cidades Oito postos de combustível são condenados por prática de cartel em Pires do Rio Estabelecimentos deverão pagar multas de R$ 10 mil por prática proibida

Após decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), oito postos de combustível foram condenados pela prática de cartel, em Pires do Rio, no Sudeste do Estado. A ação foi movida pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), em 2011 e acatada pelo Tribunal. De acordo com o TJ, os postos devem pagar uma multa de 10 mil reais por danos morais causados aos c...