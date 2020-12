Cidades Oito postes de energia caem e um deles atinge carro com família no Jardim Petrópolis, em Goiânia Apesar do susto, ninguém se feriu. Corpo de Bombeiros foi acionado para socorro

Oito postes de energia caíram durante a chuva desta quinta-feira (24), na Avenida Tupinambás, no Jardim Petrópolis, em Goiânia. Um deles acertou um carro com uma família que passava pelo local e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para retirar as pessoas do veículo. Isso porque havia riscos de a área estar energizada e provocar descargas. Apesar do susto, n...