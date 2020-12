Cidades Oito postes caem em uma mesma rua de Goiânia Moradores da Avenida Tupinambás, no Jardim Petrópolis, ficaram sem energia e tomaram susto na noite de Natal

Os moradores da Avenida Tupinambás, no Jardim Petrópolis, região Oeste de Goiânia, viram oito postes da Enel Goiás da rua caírem simultaneamente no final da noite de quinta-feira (24). No incidente, dez pessoas ficaram presas em seus veículos, pois o mesmo ocorreu no momento em que elas saíam da ceia natalina na casa de parentes. Dois veículos chegaram a ser atingidos...