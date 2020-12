Cidades Oito faculdades já fecharam em Goiás Presidente de sindicato afirma que primeiro semestre de 2020, comparado com mesmo período de 2019, teve variação de inadimplência de até 72% e evasão de 37%

Oito instituições de ensino superior de Goiás já deixaram de funcionar por conta de problemas financeiros causados pela pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). A informação é do presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Educação Superior do Estado de Goiás (Semesg), Jorge Bernardo, que não quis citar os nomes. Ele afirma, porém, que a in...