Cidades Oficial da Base Aérea de Anápolis fica gravemente ferido em acidente na BR-060 Carro em que o militar estava foi atingido por um caminhão enquanto ia sentido Goiânia. Acidente gerou trânsito sentido Goiânia/Anápolis no final da tarde desta quinta-feira (25)

Um oficial da Base Aérea de Anápolis, de 50 anos, ficou gravemente ferido depois que o carro em que ele estava foi atingido por um caminhão, na BR-060, na altura do quilômetro 104, sentido Goiânia, no final da tarde desta quinta-feira (25). Depois da batida, o oficial perdeu o controle da direção do veículo, invadiu a pista contrária e bateu contra um veícul...