Odontólogo deverá indenizar paciente em R$ 10 mil por falha em implante, em Goiânia

Em Goiânia, um odontólogo foi condenado pela Justiça a ressarcir uma paciente por ter feito um procedimento de implante de forma errada, ocasionando dores no local da operação e aparecimento dos pinos na gengiva. A sentença do juiz Sebastião José de Assis Neto, da 22ª vara cível do município, determinou o pagamento de R$ 10 mil por danos morais e de R$ 1.040 pelos danos m...