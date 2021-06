A ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) destinados a pacientes com Covid-19 na rede municipal, em Goiânia, está em 79,92%, nesta quinta-feira (10). Dos 295 leitos implantados, 203 estão em uso, 41 bloqueados e 51 disponíveis. As informações são do boletim integrado divulgado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde.

A rede pública estadual está em 89,78% do leitos ocupados, segundo a última atualização da Saúde. Dos 578 leitos implantados, 501 estão ocupados, 20 bloqueados e 57 disponíveis.

Covid-19 em Goiás (10/6/2021)

Nas últimas 24 horas, foram registradas 23 mortes por Covid-19 em Goiânia e 491 novos casos da doença. No total, já são 164.508 casos notificados e 5,087 óbitos confirmados.

Em Goiás, o quadro se agravou na última quarta-feira (9), e o Estado bateu o recorde de mais de 7 mil casos de Covid-19 registrados em um único dia. 102 pessoas morreram.