Cidades Ocupação de UTIs é de 100% em 5 hospitais privados no Estado Associação em Goiás que representa 15 estabelecimentos particulares de saúde afirma que demais locais podem chegar a índice crítico rapidamente

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes com coronavírus, de cinco hospitais privados de Goiânia, estão com a ocupação em 100%. As informações são do presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg), Haikal Yaspers Helou, e são referentes ao início da tarde desta quarta-feira (20). Os dados foram repassado...