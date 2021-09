Cidades Ocupação de UTI Covid cai para próximo de 50% em Goiás É a primeira vez no ano que índice chega a este patamar no Estado. Resultado é atribuído ao avanço da vacinação

Pela primeira vez neste ano a taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para Covid-19 em Goiás marcou 51%, a mais baixa registrada até agora. Apesar disso, as autoridades de saúde ressaltam que ainda não é hora de relaxar com as regras de prevenção ao vírus, especialmente por conta das novas variantes do Sars-CoV-2. De agora em diante, ...