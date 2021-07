A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para Covid-19 em Goiânia está abaixo dos 70%. Boletim Integrado divulgado nesta quinta-feira (8), com dados compilados até as 12h, mostram que a taxa está em 69,18%.

Nos últimos 30 dias, a ocupação esteve sempre acima de 75%, chegando a ultrapassar 90% em alguns momentos.

Atualmente, o município tem 309 leitos implantados, dos quais 202 estão ocupados e 17 estão bloqueados. 90 estão disponíveis. Na rede estadual, a ocupação é de 76,72%.

Nas enfermarias, Goiânia registra ocupação de 60,30%, enquanto o Estado tem 49,93%.

Na fase mais crítica da pandemia até o momento, Goiânia chegou a registrar ocupação de 99% dos leitos de UTI, no dia 25 de março. Cerca de um mês e meio antes, porém, no dia 7 de fevereiro, a taxa era próxima do patamar atual, de 69,46%.

Vacinação

De acordo com dados da prefeitura da capital, Goiânia tem, nesta quinta (8), 15,62% de sua população imunizada contra a Covid-19. São, ao todo, 236.674 pessoas. O número é a soma daqueles que tomaram a segunda dose (217.629) e dos que tomaram a dose única (19.045).

A primeira dose foi aplicada em 573.550 pessoas, ou 37,83% da população.