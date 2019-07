Cidades Obras viárias dominam Goiânia Prefeitura espalha construções de vias, pontes e viadutos para minimizar problemas de trânsito, mas, sem plano, soluções são pontuais

Ao mesmo tempo, na manhã desta segunda-feira (15), a Prefeitura de Goiânia iniciou mais duas obras viárias na capital, sendo o início do prolongamento da Avenida Leste-Oeste, entre a Rua 74 e a GO-403, e os ajustes na rotatória da Avenida 4ª Radial com Avenida São Paulo. Elas se somam a um conjunto que já tem a construção de três trechos do BRT Norte-Sul, o Corredor T-7 ...