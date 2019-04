Vida Urbana Obras paradas acirram contexto de superlotação em presídios de Goiás Unidades que acrescentariam mil vagas ao sistema prisional estão sem previsão de retomada devido à falta de dinheiro do Estado

A previsão inicial era de que as obras durassem um ano e meio cada. Mais de quatro anos depois, presídios que já deveriam estar prontos em cidades do Entorno do Distrito Federal, construídos mediante convênio do governo federal e estadual, estão com as obras paradas e sem previsão de retomada, apesar de estarem com mais de 70% concluídos. Tratam-se de unidades implan...