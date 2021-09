Três linhões para água do João Leite não estão prontos

Os três principais linhões, um conjunto constituído por redes de distribuição, adutoras, centros de reservação e grandes bombas, que levarão água tratada do Sistema Produtor Mauro Borges, em Goiânia, para a população aparecidense ainda não estão totalmente prontos. Um deles ainda está na fase de orçamento e contratação.

A finalização dos linhões, que deve levar água tratada para cerca de 450 mil moradores de Aparecida de Goiânia, se torna cada vez mais urgente com o passar dos anos, uma vez que a possibilidade de racionamento é discutida quase todos os anos durante o período de seca. O presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, no entanto, considera que existe uma chance baixa de haver restrição no abastecimento público.

Goiás não tem garantia de que RRF iniciará em janeiro de 2022

Oficialmente qualificado a ingressar no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), o Estado de Goiás não tem a garantia de que poderá iniciar o programa de socorro financeiro em janeiro de 2022. O próximo passo agora é elaborar o Plano de Recuperação Fiscal (PRF), com supervisão do Ministério da Economia, que deverá aprová-lo e depois encaminhar para assinatura do presidente Jair Bolsonaro.

O POPULAR questionou ao Ministério da Economia se há tempo hábil para ingresso em janeiro de 2022, conforme expectativa do governo goiano. “Sim, porém depende de um célere processo de elaboração e aprovação do Plano de Recuperação Fiscal (PRF)”, respondeu.

Falta de rigor na frequência de servidores em Goiás abre brecha para falha

A forma como é feito o controle da frequência dos servidores em casas legislativas de Goiás é questionada por especialistas. O fato de que em Câmaras Municipais, como na de Goiânia e de outros municípios do interior, quem se responsabiliza pela frequência dos funcionários do gabinete é o próprio vereador é alvo de questionamentos.

No caso de Goiânia, por exemplo, a Câmara Municipal faz o controle de ponto por meio manual, mas só lida direto com os servidores que trabalham na administração da Casa. Os funcionários dos gabinetes dos vereadores têm as suas frequências atestadas pelo próprio parlamentar. A justificativa é que esses funcionários têm cargas horárias flexíveis devido às agendas externas dos parlamentares.