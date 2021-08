Cidades Obras na nascente do córrego Jaó devem ser paralisadas imediatamente, pede MP Segundo o MP, as obras próximas ao córrego estão causando a remoção da mata ciliar que compõe a Área de Preservação Permanente

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) pediu, na quarta-feira (25), a imediata paralisação das obras no entorno da nascente do Córrego Jaó, em Goiânia. A solicitação foi protocolada em ação civil pública já em curso, que foi ajuizada em julho do ano passado, que pedia a interrupção das obras de duplicação da Rua da Divisa, no Setor Jaó, até que pendências do p...