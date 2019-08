Cidades Obras na Marginal Botafogo e na Jamel Cecílio vão afetar pelo menos 160 mil motoristas Prefeitura assina ordem de serviço para início de construção de viaduto e de prolongamento da Marginal Botafogo na próxima semana. Trânsito vai ter modificações

A partir de setembro, os motoristas que trafegam na região da Avenida Jamel Cecílio, no Setor Jardim Goiás, Região Sul de Goiânia, vão passar a conviver com mudanças no trânsito, pois é quando devem ser iniciadas as obras de construção do viaduto com a Marginal Botafogo e também o prolongamento desta até a Avenida 2ª Radial, no Setor Pedro Ludovico. A estimativa é qu...