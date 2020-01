Cidades Obras dos linhões de abastecimento para Aparecida de Goiânia serão iniciadas na segunda-feira (3) Nesta quinta-feira (30), foram assinadas as ordens de serviço referentes às construções dos Linhões Central e Sul, que devem atender 373 mil pessoas no município

As obras de construção do complexo de adutoras que levará água do Sistema Mauro Borges para Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, serão iniciadas na próxima segunda-feira (3). Na tarde desta quinta-feira (30), a Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) e a Prefeitura de Goiânia assinaram as ordens de serviço que tratam da continuidade do Linhão Central e do início do Linhão Sul. A previsão é de que as obras sejam totalmente concluídas em 2024. O sistema tem o objetivo de atender bairros do municípi...