Cidades Obras do corredor Leste-Oeste causam congestionamento na Avenida Goiás, em Goiânia Parte do estacionamento da Câmara dos Vereadores de Goiânia precisou ser demolida para continuação da avenida

As obras do corredor Leste-Oeste, em Goiânia, têm provocado congestionamento na Avenida Goiás, no Centro de Goiânia. Segundo as informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), a demolição de parte do estacionamento da Câmara dos Vereadores da capital foi necessária para o andamento do projeto. Ainda conforme a Seinfra, o Tram...