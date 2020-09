Cidades Obras do BRT no Setor Pedro Ludovico podem deixar 12 bairros sem água nesta quinta-feira, veja lista Segundo a Saneago, equipes da companhia vão executar a interligação de uma rede de grande porte, na Avenida Quarta Radial

As obras do BRT no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, podem deixar 12 bairros da região sem água nesta quinta-feira (3) das 6h até às 17h. Segundo a Saneago, equipes da companhia vão executar a interligação de uma rede de grande porte, na Avenida Quarta Radial. O abastecimento deve ir normalizando ao longo do dia. A companhia orienta aos moradores o consumo modera...