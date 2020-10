Após dois meses de obras, a Prefeitura de Goiânia concluiu, nesta sexta-feira (23), as obras do corredor do BRT no cruzamento das Avenidas Goiás e Anhanguera. O trânsito do local foi liberado no meio da tarde, com a presença do prefeito Iris Rezende (MDB).

Os serviços continuam no trecho entre as avenidas Independência e Paranaíba. A expectativa do Paço é concluir os serviços da região até o dia 6 de novembro, mas destaca depender das chuvas.