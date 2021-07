Cidades Obras do BRT na Praça Cívica mudam trânsito do Centro de Goiânia Intervenção vai acontecer no anel interno da praça e terá início no próximo sábado (24). Previsão é de que obra de pavimentação dure 75 dias

Atualizada às 19h47 As intervenções para a obra do BRT Norte-Sul no anel interno da Praça Cívica vão alterar a lógica do Centro da capital. Sete ruas terão o sentido invertido e outros cinco pontos sofrerão alterações em relação ao fluxo de veículos. As mudanças feitas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) ocorrem junto com o início da ...