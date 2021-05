Cidades Obras do BRT mudam cenários e valores de imóveis em Goiânia Obras avançam e alteram percepção de moradores e comerciantes sobre intervenção em diferentes regiões. Corredor completo só deve ser entregue no segundo trimestre do próximo ano

As obras do BRT (sigla em inglês para ônibus de trânsito rápido) em Goiânia avançam e mudam a realidade comercial dos imóveis das avenidas e das ruas próximas do seu trajeto. Na Região Norte, moradores já comemoram a valorização das casas. Já na Região Sul, comerciantes temem perdas, já que as mudanças implicaram na redução de espaço para estacionamento para os cliente...