Prefeitura de Goiânia corre contra o tempo para entregar BRT em dois meses

Ao menos parte do trecho II do corredor exclusivo de ônibus BRT Norte-Sul deve ser entregue no aniversário de Goiânia, em 24 de outubro, segundo a Prefeitura. O Paço promete que o trecho entre os terminais Recanto do Bosque e Rodoviária, localizado próximo à Praça do Trabalhador, já estará apto ao uso daqui a dois meses. Já a continuação deste ponto até o Terminal Isidória só estará pronta, de acordo com as informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) no final do ano, com a exceção do próprio terminal, que também deverá ser usado pelos ônibus a partir de outubro, mas sem a operação do BRT.

Para cumprir a promessa de liberar a primeira parte do corredor, no entanto, ainda será necessário finalizar a construção do Terminal Perimetral, localizado logo após o cruzamento com a Avenida Perimetral Norte, onde está o viaduto que dará a preferência para os ônibus do BRT. A reforma do Terminal Recanto do Bosque, que estava prevista para ficar pronta ainda em dezembro de 2019, já é considerada finalizada e o local recebe a operação padrão do sistema de transporte coletivo. Além disso, será necessário fazer o acabamento de outras 15 estações de embarque e desembarque que estão no trecho.

Mais de 600 mil pessoas acima de 30 anos ainda não se vacinaram contra a Covid-19 em Goiás

Mais de meio milhão de goianos com condições de se vacinar contra a Covid-19 ainda não procuraram o serviço. São 656,7 mil pessoas com mais de 30 anos que ainda não tomaram a primeira dose da proteção. Levantamento recente da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) mostrou que a maioria dos municípios goianos já está imunizando pessoas com menos de 35 anos. Em Goiânia, por exemplo, quem tem de 18 anos ou mais já é contemplado.

“A situação preocupa, pois as pessoas mais velhas são as mais afetadas pela doença”, diz Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO”. A superintendente chama a atenção para o fato de os mais novos apresentarem interesse na proteção. “Até o momento, temos visto uma boa adesão das pessoas mais jovens nas cidades. Porém, o ideal é não deixar ninguém para trás”, diz Flúvia.

Caiado quer diálogo com Bolsonaro para evitar ‘interpretações’ entre Poderes

Defensor de diálogo com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a fim de apaziguar a tensão com outros Poderes e esferas, o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse nesta segunda-feira (23) que o Fórum de Governadores precisa “deixar claras” as prerrogativas dos governadores “e não admitir ingerências ou, muitas vezes, lavar as mãos para imputar responsabilidades a ‘A’ ou a ‘B’.”

As falas de Caiado vêm no momento em que Bolsonaro, além de acirrar o conflito com o Judiciário ao enviar ao Senado, na sexta-feira (20), o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, continua tentando jogar no colo dos governadores a culpa pelo alto preço dos combustíveis e também pela inflação.