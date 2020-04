A entrega da reforma do KM 01 da GO-070, em Goiânia, ficou para o final de maio. A última previsão era de que em 90 dias o trecho onde um bueiro cedeu no começo deste ano estaria concluído. Há mais de três meses os motoristas têm de lidar com o problema. Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), por conta das chuvas, que se estenderam ao longo do mês de abril e deixaram o solo encharcado, o prazo inicial teve de ser adiado por mais um mês.

A pasta informou à reportagem que ainda durante as chuvas, os trabalhadores tentaram adiantar parte do serviço, mas com o solo muito molhado, houve perda de serviços de terraplanagem. Então, a opção foi deixar para retomar depois que as chuvas cessasrem. A Goinfra informou que com o início da estiagem e a secagem do solo, as obras ganham celeridade, o que deve ocorrer a partir da próxima semana.

A demora na entrega do serviço não tem relação com a pandemia do novo coronavírus. Segundo a pasta, o decreto de flexibilização adotado pelo governo estadual permitiu que as obras de infraestrutura retornassem ao normal, mas que aguardar o fim do período chuvoso era necessário. Por enquanto, os veículos que precisam passar pelo local continuam utilizando um desvio de cerca de 600 metros na pista sentido Goianira – Goiânia.

Para que a via seja liberada, será necessário recompor a estrutura de drenagem, recolocar a tubulação e recompor o aterro para, então, recuperar o asfalto. A parte da estrutura de drenagem e de tubulação já está bastante adiantada. Para que o local não passe novamente pelo problema, as equipes estão instalando uma estrutura que vai dar maior capacidade de escoamento das águas das chuvas.

O trecho foi danificado na madrugada do dia 24 de janeiro, quando, depois de fortes chuvas naquela data, parte do acostamento da rodovia desabou. Inicialmente, a Goinfra havia informado que o problema seria resolvido em 60 dias. Mas nova chuva comprometeu ainda mais a estrutura e a erosão avançou pela rodovia. Depois disso, a cratera aumentou ainda mais e toda a pista sentido Goiânia – Goianira cedeu.

Uma empresa de engenharia foi contratada para executar os serviços para impedir que a erosão chegasse ao outro lado da rodovia. Em março, o presidente da Goinfra, Pedro Salles, disse que o prazo para a entrega precisaria ser ampliado porque não poderia forçar a realização do trabalho sem as condições climáticas favoráveis.

Israelândia

O trecho da GO-060 entre Iporá e Israelândia, que também passa por reparos depois de problemas por conta das chuvas do começo do ano também deve ser entregue no final do mês de maio. A empresa contratada emergencialmente para execução das obras também deve ter mais celeridade a partir da próxima semana, por conta da estiagem. Segundo a meteorologia, não há mais previsão de chuva para o Estado nos próximos dias.

Neste caso, a interdição na altura do córrego Jatobazinho, precisou ser feita nos dois sentidos da via. O problema foi registrado um mês depois do problema na capital. Em 24 de fevereiro, depois de forte chuva na madrugada, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram acionados para monitorar o local, que oferecia risco de acidentes.

O problema foi o mesmo registrado na capital. Um bueiro antigo não suportou a quantidade de água e cedeu e no outro dia, quando os técnicos chegaram ao local, era possível ver que a estrutura metálica era antiga e havia sido arrastada.

Ainda este ano os bueiros deverão entrar na lista de prioridades da pasta para manutenção preventiva. As estruturas, que têm média de 20 anos, passarão por avaliação para definição de cronograma de reparo ou substituição. O presidente da Goinfra, Pedro Salles disse que a GO-060 deve ser prioridade, porque tem trechos construídos ainda na década de 1960.