Cidades Obras de prolongamento da Leste-Oeste em Goiânia têm quatro frentes O objetivo é conseguir a finalização dos trabalhos ainda neste mandato do prefeito Iris Rezende (MDB)

Para concluir as obras de finalização da Avenida Leste-Oeste, que foram projetadas e iniciadas neste mandato do prefeito Iris Rezende (MDB), a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) atua em quatro frentes. O primeiro é o tramo Leste, que vai da Praça do Trabalhador até Senador Canedo, iniciado em julho do ano passado e onde já foram...