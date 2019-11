Cidades Obras de canalização do Córrego Cascavel serão retomadas O trecho que receberá o serviço, entre a Avenida Castelo Branco e Avenida Leste-Oeste, tem 2 quilômetros de extensão

As obras de canalização do Córrego Cascavel, no trecho de cerca de 2 quilômetros entre a Avenida Castelo Branco e Avenida Leste-Oeste, serão retomadas, anunciou nesta quinta-feira (28) a Prefeitura de Goiânia. A administração municipal informou que definiu, por meio de concorrência pública do tipo menor preço, a empresa Arte Construções Ltda para concluir a etap...