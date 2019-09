Cidades Obras da trincheira da Rua 90 chegam à fase final em Goiânia nesta quinta-feira (5) Tráfego original da via, que se dá da Av. Jamel Cecílio e Rua 136, no sentido Avenida 85 será liberado após finalização da etapa em Goiânia

O consórcio responsável pelas obras do BRT conclui nesta quinta-feira (5), em Goiânia, o encabeçamento do viaduto norte da trincheira da Rua 90, com a Avenida Jamel Cecílio, liberando o tráfego original da via, que se dá da Av. Jamel Cecílio e Rua 136, no sentido Avenida 85. Com isso, a pista provisória será demolida, abrindo novas frentes de serviço. Nessa etapa ...