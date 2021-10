Cidades Obras da Saneago na mira do MP custam R$ 473,9 milhões Deste total, mais de R$ 306 milhões já foram pagos. Ministério Público quer saber motivo das paralisações e cobra datas para conclusão dos 28 serviços

As 28 obras da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) que motivaram a instauração de inquérito civil público por parte do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) somam R$ 473,9 milhões. Deste total, R$ 306,2 milhões já foram pagos, o que representa 64,6% do total. A responsável pela 57ª promotoria, Leila Maria de Oliveira questiona, principalmente, porque a repres...