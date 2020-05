Cidades Obras da saúde, unidades prisionais e Cases devem ser priorizadas pela Goinfra, veja lista Informação foi publicada em portaria do suplemento do Diário Oficial do Estado de Goiás

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) irá priorizar as obras que envolvam as áreas da saúde, unidades prisionais ou de custódia e Centro de Atendimento Sócio Educativo (Cases). A informação foi publicada em portaria do suplemento do Diário Oficial do Estado de Goiás nesta quinta-feira (21). Na portaria, a pasta informa que a orientação levou ...