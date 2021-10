Cidades Obra pode deixar 18 bairros de Goiânia sem água neste sábado (23) Equipes da Saneago instalam uma válvula redutora de pressão em ponto do sistema de abastecimento de água, na Avenida Contorno, no Jardim Colorado, que pode causar interrupção no fornecimento

O fornecimento de água de 18 bairros da região Noroeste de Goiânia pode ficar comprometido neste sábado (23). Equipes da Saneago instalam uma válvula redutora de pressão (VRP) em ponto do sistema de abastecimento de água, na Avenida Contorno, no Jardim Colorado. A previsão é que o serviço tenha início às 7h e seja concluído às 18h. Durante a execução do serviço, o forn...