Cidades Obra na Praça do Cruzeiro, em Goiânia,deixa trânsito lento SMT criou desvio para minimizar transtornos a motoristas, alguns deles, pegos de surpresa com intervenção

O cruzamento da Praça do Cruzeiro com a Rua 90, no Setor Sul, em Goiânia, foi interditado nesta segunda-feira (11) para a continuidade da obra do corredor BRT Norte-Sul. De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), o trecho será liberado em 30 dias. A reportagem esteve no local, na tarde desta segunda-feira e constatou que alguns motoristas ...