Cidades Obra na ponte do setor Goiânia Viva deve ser concluída em cinco dias, diz Seinfra Reparos foram intensificados nesta quinta-feira (23); fluxo de veículos continua normalmente pela estrutura sem interrupção após avaliação de uma equipe de engenharia da Prefeitura

As obras na ponte do córrego Taquaral que atravessa a Avenida Gabriel Henrique Araújo, no Setor Goiânia Viva, em Goiânia, devem ser concluídas até a próxima terça-feira (4). Esta é a previsão da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Goiânia (Seinfra), que intensifica os reparos na via, devido os danos causados após a forte chuva que caiu na capital n...