Cidades Obra em bueiro no Setor Gentil Meireles, em Goiânia, deve ser concluída em 15 dias, diz Seinfra Carro de universitária que caiu em local não sinalizado foi retirado nesta segunda-feira (27)

A obra da Prefeitura de Goiânia onde um Honda Fit caiu dentro de um buraco na madrugada do último domingo (26) deve ser concluída dentro de 15 dias, informa a administração municipal. O veículo foi retirado no início da manhã desta segunda-feira (27) do local. O acidente aconteceu na Rua El Greco, no Setor Gentil Meireles, na capital. A motorista Camila Laís de Souza M...