Cidades Obra do viaduto da Avenida Jamel Cecílio com a Marginal Botafogo, em Goiânia, deve começar em agosto Construção do complexo viário deve durar cerca de 450 dias e custar aproximadamente R$ 30 milhões; quatro consórcios e duas empresas de engenharia foram habilitadas

A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta segunda-feira (24) que quatro consórcios e duas empresas de engenharia foram habilitadas no processo licitatório da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) para a construção do complexo viário no cruzamento da Avenida Jamel Cecílio e a Marginal Botafogo, no Jardim Goiás. As obras no local, que incluem u...