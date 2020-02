Cidades Obra do Ciams do Jardim América, em Goiânia, é incendiada Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que vai averiguar o que provocou o incidente para tomar as providências necessárias

Atualizada às 19h35 Na tarde deste domingo (16), a obra do Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) do Jardim América, em Goiânia, foi incendiada, mas ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, as chamas atingiram entulhos que estavam dentro da unidade de saúde e materiais utilizados na reforma do local. A corporação suspeit...