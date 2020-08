Cidades Obra do BRT encolhe calçada e expõe pedestre a risco em Goiânia Intervenções na Rua 84 deixam local com pouca funcionalidade para usuários. Em alguns pontos, a largura dos passeios está com menos de um metro

As obras do BRT Norte-Sul na Rua 84, no Setor Sul, no trecho próximo à Praça Cívica, tem feito com que pedestres tenham dificuldade de transitar pelo local. Com a instalação de postes nas calçadas e grande parte quebrada, em alguns pontos da via os trechos para uso dos pedestres têm no máximo um metro de largura. Por lei, a largura mínima de uma calçada é de 1,5 metros...