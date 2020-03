Cidades Obra do BRT em Goiânia tem 5 trechos a executar Faltando oito meses para entrega da obra viária, Regiões Norte, Central e Sul têm boa parte das frentes ainda não iniciadas e outras na metade dos trabalhos. Seinfra está otimista

Com o prazo para finalizar a execução das obras se encerrando em outubro deste ano, o segmento do BRT Norte-Sul entre os terminais Recanto do Bosque e Isidória em Goiânia ainda tem, dos 11 trechos, 5 na fase inicial ou que não começaram e 2 na metade do serviço, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra). Quatro locais e...