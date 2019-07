Cidades Obra deixa lojas da Rua do Lazer desertas em Goiânia Demora na entrega da Rua do Lazer preocupa comerciantes, que esperavam revitalização inaugurada ainda neste mês. Trabalho deve durar mais 40 dias, prevê Prefeitura

Em dezembro do ano passado, o professor e empresário Joachim Nadar alugou uma pequena sala na Rua 8, no Centro de Goiânia, a conhecida Rua do Lazer. A ideia trazida dos tempos em que morou em Lisboa (Portugal) era montar um bar e livraria no espaço que é a única via da capital destinada aos pedestres. Ou seja, a pequena sala era suficiente para o bar, já que clientes...