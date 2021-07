Cidades Obra de lago do Zoo de Goiânia deve ficar pronta na segunda quinzena deste mês Desassoreamento começou em maio. Lago que chegou a ter lâmina d’água com 20 centímetros, ficará com mais de um metro de profundidade

A obra de desassoreamento do Lago dos Macacos, no Parque Zoológico de Goiânia, deve ser finalizada na segunda quinzena deste mês. As intervenções no local começaram em maio. Em alguns locais do lago, a lâmina d’água estava com apenas 20 centímetros. “Agora, ela terá cerca de 1,20 metro de profundidade”, aponta Fausto Sarmento, titular da Secretaria Municipal de I...