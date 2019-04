Vida Urbana Obra de 450 dias

Entre as três obras previstas para Goiânia, a mais demorada deve ser o viaduto da Avenida Jamel Cecílio com a Marginal Botafogo, com a previsão de duração em 450 dias, enquanto o viaduto da BR-153 e o prolongamento da Avenida dos Alpes estão previstos para serem finalizados em 180 dias. Assim mesmo, o secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públi...