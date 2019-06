Cidades Obra da Saneago interdita parcialmente a Avenida Chevalier Neme Jafet, em Aparecida de Goiânia Em nota, a companhia explicou que as obras estão sendo realizadas apenas nas calçadas e em algumas travessias, de forma a não interromper o fluxo de veículos e pedestres

A Avenida Chevalier Neme Jafet com a Avenida Rio Verde, na Vila Mariana, em Aparecida de Goiânia, está parcialmente interditada, nesta quarta-feira (26), para obras. O bloqueio, de acordo com a Saneago, deve seguir até 4 de agosto. Em nota, a companhia explicou que as obras estão sendo realizadas apenas nas calçadas e em algumas travessias, de forma a não interromper o...