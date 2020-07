Cidades Obra da Saneago afeta abastecimento de água em 50 bairros de Aparecida e 23 de Goiânia na terça (28) Companhia afirma que imóveis que possuem caixa d’água não sentirão desabastecimento

A Saneago irá executar, na próxima terça-feira (28), a primeira etapa da interligação do novo Booster Cascalho, nova estação de bombeamento de água, em Goiânia. O serviço, que começa pela manhã, deve terminar no final do dia e pode afetar 50 bairros de Aparecida de Goiânia e outros 23 da capital. A companhia afirma, entretanto, que imóveis que contam com caixa d’água n...