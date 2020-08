Cidades Obra da nova basílica em Trindade se arrasta há 8 anos Construção foi iniciada em 2012 e previsão era para que fosse concluída em 2022

Em 2012 tiveram início as obras do novo Complexo Religioso em Trindade que envolve, além de uma das maiores basílicas do Brasil, o Novo Santuário do Divino Pai Eterno, espaço para alimentação, sanitários e lojas. A projeção é que a igreja seja até três vezes maior que a atual e, para isso, aproximadamente 30 projetistas trabalham na obra e são não apenas de Goiás, mas t...