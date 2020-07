Cidades Obra da Leste-Oeste continua interditada por risco à saúde de trabalhadores Ação foi feita pela Superintendência Regional do Trabalho em Goiás (SRTb-GO) na última sexta-feira (26) e auditores fiscais verificaram risco de contágio da Covid-19 em razão de aglomerações e problemas com fornecimento de máscaras

As obras do prolongamento da Avenida Leste-Oeste entre a Rua 74, no Centro de Goiânia, e Senador Canedo estão interditadas desde a última sexta-feira (26) como resultado de uma fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás (SRTb-GO). Até a noite desta quarta-feira (1/07) os trabalhos ainda não haviam sido retomados pela falta de liberação dos auditores f...