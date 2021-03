Cidades Obra altera trânsito em trecho no Parque Oeste Industrial, em Goiânia Intervenção é no cruzamento da Avenida das Magnólias com a Rua do Crisântemo

O trânsito no cruzamento da Avenida das Magnólias com a Rua do Crisântemo, no Parque Oeste Industrial, em Goiânia, será alterado nesta sexta-feira (19) a partir das 8 horas. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), a intervenção é devido à obra de rede dupla de água pluvial da Secretaria de Infraestrutura, que tem previsão de término para o dia 29 de março. Com isso, ...