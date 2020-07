Cidades Objetos recolhidos no local onde corpo de Danilo foi encontrado devem ajudar a identificar suspeito Vizinhos foram ouvidos durante esta manhã na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios

Nesta quinta-feira (30), agentes das policias Técnico-Cientifica e Civil realizaram uma nova varredura na mata, onde o corpo do menino Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, foi encontrado. A área de mata fechada fica no Parque Santa Rita, em Goiânia, ao lado do bairro que a criança morava. Os policiais recolheram alguns objetos que podem colaborar nas investigações para i...