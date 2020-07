Cidades Objetivo do isolamento deve ser o de afastar as pessoas, diz pesquisador Biólogo Thiago Rangel, professor da Universidade Federal de Goiás explica que utilizar o método 14 por 14 foi justamente para encontrar um meio termo entre o isolamento total, que seria o ideal do ponto de vista epidemiológico, e a reabertura econômica

Um dos pesquisadores que atuou na modelagem que testou o sistema de 14 dias com as atividades econômicas fechadas seguidos por outro período igual de funcionamento, o biólogo Thiago Rangel, professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), explica que as decisões dos gestores quanto à pandemia de Covid-19 deve levar em consideração a forma de contágio da doença. “Há ...